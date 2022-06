Balade nature au Cairn Plouezoc’h, 18 juin 2022, Plouezoc'h.

Balade nature au Cairn Route de Barnenez Cairn de Barnénez Plouezoc'h

2022-06-18 – 2022-06-19 Route de Barnenez Cairn de Barnénez

Plouezoc’h 29252

A l’occasion des journées européennes de l’archéologie le Grand Cairn de Barnénez vous propose ateliers et balades !

« Nature et Préhistoire, l’environnement d’hier et d’aujourd’hui »

Accompagnés d’un animateur nature de l’ULAMIR – CPIE de Morlaix-Trégor et d’un guide du cairn, partez à la découverte du patrimoine naturel de la presqu’île de Barnenez sur le GR 34. Initiez-vous à la lecture de paysage sur le site de ce mausolée millénaire et découvrez les différents liens entre l’environnement et les Hommes de la Préhistoire.

De 14h30 à 17h30 samedi et dimanche. Réservation obligatoire au 02 98 67 24 73.

Public adulte et adolescent à partir de 13 ans. (2h30 de balade).

