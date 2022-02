Balade nature : attrape-moi si tu peux ! Briouze, 21 juillet 2022, Briouze.

Balade nature : attrape-moi si tu peux ! devant l’espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Briouze

2022-07-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-21 12:00:00 12:00:00 devant l’espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé

Briouze Orne Briouze Orne

In(c)lassables petites bêtes, abeilles solitaires, syrphes, cétoines, mouches… inspectent chacune de leurs plantes préférées afin d’y récolter pollen et nectar, et de participer ainsi à leur reproduction. Grand.e.s et petit.e.s, apprenez à manier le filet à papillons pour les observer de plus près…

Dès 12 ans.

bottes selon météo

contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65

