Balade nature Aïcirits-Camou-Suhast, 20 novembre 2021, Aïcirits-Camou-Suhast.

Balade nature Aïcirits-Camou-Suhast

2021-11-20 – 2021-11-20

Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques Aïcirits-Camou-Suhast

Organisée par la Commune d’Aicirits-Camou-Suhats (64120) et le CPIE Pays Basque dans le cadre de la Saison de l’euskara Euskararen urtaroa.

En compagnie d’un naturaliste, découvrez la faune et la flore communes des bords du lac de Camou. La sortie en langue basque s’adresse à tous les niveaux, du débutant au confirmé.

Rdv à 14h au parking situé à côté de la mairie et de l’église de Camou

Inscriptions obligatoires, places limitées.

Aïcirits-Camou-Suhast

dernière mise à jour : 2021-11-15 par