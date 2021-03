Treffendel Treffendel Ille-et-Vilaine, Treffendel Balade nature Adopte un papillon Treffendel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Balade nature Adopte un papillon, 19 juin 2021, Treffendel

Venez tirer le portrait des bourdons, abeilles et autres bestioles butineuses. Une sortie pour apprendre à observer de près cette diversité de formes et de couleurs. Une action soutenue par la Communauté de Communes de Brocéliande dans le cadre Agir pour la biodiversité en Brocéliande.

Lieu de RDV donné à la réservation.

