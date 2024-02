Balade nature / à vos bottes, pré, marais ! Le Marais du Grand Hazé Briouze, mardi 16 juillet 2024.

Balade nature / à vos bottes, pré, marais ! Le Marais du Grand Hazé Briouze Orne

Au départ de Briouze et en passant par l’étang de l’Enclos, parcourez une partie du marais et découvrez ses richesses étonnantes et parfois uniques (géologie, Histoire, oiseaux, plantes aquatiques rares…).

Dès 8 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 10:00:00

fin : 2024-07-16 12:30:00

Le Marais du Grand Hazé Devant l’Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie contact@cpie61.fr

