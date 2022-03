Balade Nature à Villeneuve – Tolosane : et au milieu coule la Saudrune… Hotêl de Ville de Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Balade Nature à Villeneuve – Tolosane : et au milieu coule la Saudrune… ———————————————————————– Dans le cadre de la Saison “Naturez-vous!” et de la **16ème Fête de la Nature**, le Muséum de Toulouse, en partenariat avec **Nature en Occitanie** et la **Ville de Villeneuve-Tolosane**, vous invite à partir à la rencontre du vivant à deux pas de chez vous. Des canaux aux lacs, il n’y a qu’un pas. Le temps d’une balade, accompagnés par un animateur, nous partiron**s à la rencontre des espèces florales et animales qui trouvent refuge dans les prairies, canaux et zones humides présentes sur la commune.** _Crédits photo : ©MNicolas_ **Rendez-vous** devant l’Hôtel de ville de Villeneuve-Tolosane, 4 Rue de l’Hôtel de ville, 31270 Villeneuve-Tolosane.

Gratuit, uniquement sur inscription en ligne sur museum.toulouse.fr

Le temps d’une balade, loupes et jumelles en main, découvrez la faune et la flore qui vous entourent et portez votre regard sur la nature au cœur de notre territoire de Toulouse Métropole. Hotêl de Ville de Villeneuve-Tolosane 4 Rue de l’Hôtel de ville villeneuve-tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T12:30:00

