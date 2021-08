Pont-du-Château Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Balade nature à vélo Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon Pont-du-Château Catégories d’évènement: Pont-du-Château

Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon, le samedi 18 septembre à 16:00

Au départ du Caméléon, empruntez la voie verte pour partir à la découverte des rives d’Allier. Une balade nature et urbaine qui vous donnera à voir le patrimoine castelpontin tant paysager que bâti. Niveau : moyen (dénivelé vers Ste Martine) Matériel : gourde, casquette… A 16h00 – Parking SNCF Le Caméléon

Entrée libre – Consignes sanitaires en vigueur

Une balade nature et urbaine qui vous donnera à voir le patrimoine castelpontin tant paysager que bâti. Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon Avenue de Cournon, 63430 Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

