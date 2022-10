Balade nature à Port-Sainte-Marie Port-Sainte-Marie, 15 octobre 2022, Port-Sainte-Marie.

Balade nature à Port-Sainte-Marie

Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne

2022-10-15 09:30:00 – 2022-10-15 11:30:00

Port-Sainte-Marie

Lot-et-Garonne

Port-Sainte-Marie

Venez vous balader avec Juliette, sur les hauteurs de Port-sainte-Marie, et partez à la découverte de la nature et de la biodiversité locale. Départ depuis l’église de Saint-julien à 9h30 pour une distance de 5.4km et 134m de denivelé. Accessible à tous.

Places limitées, sur réservation. 8€ adultes et 6 € enfants.

Venez vous balader avec Juliette, sur les hauteurs de Port-sainte-Marie, et partez à la découverte de la nature et de la biodiversité locale. Départ depuis l’église de Saint-julien à 9h30 pour une distance de 5.4km et 134m de denivelé. Accessible à tous.

Places limitées, sur réservation. 8€ adultes et 6 € enfants.

+33 7 85 22 11 48

juliette

Port-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-10-11 par