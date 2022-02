Balade Nature à Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly, 11 juillet 2022, Pont-d'Ouilly.

Balade Nature à Pont d’Ouilly Base de Loisirs 11, rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly

2022-07-11 17:00:00 – 2022-07-11 19:00:00 Base de Loisirs 11, rue du Stade René Vallée

Pont-d’Ouilly Calvados Pont-d’Ouilly

Bienvenue à Pont-d’Ouilly pour une descente en canoë de fin d’après-midi. Profitez de ce moment de la journée où l’Orne est si paisible, si calme, rien qu’à vous.

Un animateur passionné de nature vous emmène à la rencontre des petites bêtes et végétaux aquatiques vivant dans l’Orne. Découvrez cette richesse faunistique et floristique qu’abrite le secteur de Pont-d’Ouilly, apprenez à reconnaître ses êtres vivants et à comprendre leur mode de vie. Au cours de cette balade nature, profitez également du plaisir de pagayer sur une eau calme au cœur d’une nature préservée. Une balade familiale par excellence où chacun trouvera son compte !

+33 2 31 69 86 02

© Anibas Photography

Base de Loisirs 11, rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly

