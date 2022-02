Balade Nature à Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly, 18 juillet 2022, Pont-d'Ouilly.

Balade Nature à Pont d’Ouilly Rue du Stade René Vallée Base de Loisirs Pont-d’Ouilly

2022-07-18 17:00:00 – 2022-08-11 19:00:00 Rue du Stade René Vallée Base de Loisirs

Pont-d’Ouilly Calvados Pont-d’Ouilly

Amateurs de marche, de nature, de beaux paysages, prenez le temps d’une balade familiale en plein cœur de la Suisse Normande.

Une animatrice spécialisée et passionnée vous emmène à la rencontre de la faune et de la flore de Pont-d’Ouilly et ses alentours. Découvrez des êtres vivants que vous ne suspectiez pas, partez à la rencontre de leurs habitats respectifs, mettez un nom sur les végétaux que vous croisez et surtout vivez un dépaysement total au cœur d’un vrai paradis vert !

Adultes comme enfants, cette balade ludique et participative mettra en éveil tous vos sens, vous ne verrez pas le temps passer !

info@falaise-tourisme.com +33 2 31 90 17 26

© Anibas Photography

Rue du Stade René Vallée Base de Loisirs Pont-d’Ouilly

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT Pays de Falaise