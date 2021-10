Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Balade Nature à Ploumanac’h Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Balade Nature à Ploumanac’h Perros-Guirec, 26 octobre 2021, Perros-Guirec. Balade Nature à Ploumanac’h Ploumanac’h Chemin du Phare Perros-Guirec

2021-10-26 – 2021-10-26 Ploumanac’h Chemin du Phare

Perros-Guirec Côtes d’Armor Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.

Réservation conseillée à la Maison du Littoral.

Rendez-vous à 10h (durée 2h). Prévoir des chaussures de marche.

4€10 (gratuit pour les moins de 6 ans) lamaisondulittoral@perros-guirec.com +33 2 96 91 62 77

