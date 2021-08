Balade nature à l’occasion de la journée des Carrelets Pauillac, 19 août 2021, Pauillac.

Balade nature à l’occasion de la journée des Carrelets 2021-08-19 15:00:00 – 2021-08-19 17:00:00

Pauillac Gironde

Dans le cadre de la Journée et de la Nuit des Carrelets, l’Office de Tourisme Médoc-Vignoble offre une balade nature pour découvrir la faune et la flore de l’Estuaire, commentée par un guide naturaliste. Au départ de la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac, vingt-cinq heureux visiteurs auront le plaisir de participer à ce moment gracieusement.

+33 5 56 59 03 08

dernière mise à jour : 2021-08-05 par