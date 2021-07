Mont-Ormel Mont-Ormel Mont-Ormel, Orne Balade nature : A la rencontre des papillons du coteau de la Frênée Mont-Ormel Mont-Ormel Catégories d’évènement: Mont-Ormel

Balade nature : A la rencontre des papillons du coteau de la Frênée Mont-Ormel, 7 août 2021-7 août 2021, Mont-Ormel. Balade nature : A la rencontre des papillons du coteau de la Frênée 2021-08-07 14:00:00 – 2021-08-07 16:00:00 Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie

Mont-Ormel Orne Mont-Ormel « Sorte spéciale famille » Avis aux explorateurs en herbe ! Munis de filets à papillons, d'aspirateurs à insectes ou de filets japonais (tout cela prêtés le temps de la sortie), vous découvrirez les papillons et autres insectes butineurs des nombreuses fleurs des coteaux calcaire. +33 2 33 67 12 48

Détails Catégories d’évènement: Mont-Ormel, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Mont-Ormel Adresse Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie Ville Mont-Ormel lieuville 48.83738#0.14238