Balade nature à la rencontre des habitants de la forêt Forêt régionale de Rougeau Nandy, samedi 22 juin 2024.

Début : 2024-06-22T10:00:00+02:00 – 2024-06-22T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-22T10:00:00+02:00 – 2024-06-22T12:00:00+02:00

Cette balade nature en Forêt régionale de Rougeau vous aidera à décrypter de façon simple et pédagogique le fonctionnement de l’écosystème forestier et à identifier la faune et la flore qui le composent.

Forêt régionale de Rougeau 165 allée des Mousserons, 77176 Nandy Nandy 77176 Seine-et-Marne Île-de-France

Seine et Marne environnement