Limité à 20 personnes | RDV transmis lors de l'inscription – RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris, projection, exposition et sortie crépusculaire pour apprendre à connaître ces étonnants mammifères méconnus, qui passent l’essentiel de leur vie à l’envers.

LPO Occitanie – Délégation Territoriale Lot et Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

Damien VILLATE au 05 65 21 61 30 – 07 89 80 46 90 Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

