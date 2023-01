[Balade nature] A la découverte du Lac des Settons : entre histoire et biodiversité Journée mondiale des zones humides Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Catégories d’Évènement: MOUX EN MORVAN

2023-02-21

Nièvre Moux-en-Morvan EUR [Balade nature] A la découverte du Lac des Settons : entre histoire et biodiversité Journée mondiale des zones humides Le lac des Settons est le plus vieux lac du Morvan ! Venez découvrir son histoire, son patrimoine naturel riche et la queue du lac avec sa forêt , sa prairie et sa végétation de milieux humides ! Durée : 2h00 (14h00 – 16h00)

Km : 3 km (aller-retour) Gratuit dans le cadre de la journée mondiale des zones humides

Lieu de rdv donné à l’inscription → 03 86 78 79 57 // contact@parcdumorvan.org Moux-en-Morvan

