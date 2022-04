Balade nature : À la découverte des sources de l’Yonne Glux-en-Glenne Glux-en-Glenne Catégories d’évènement: Glux-en-Glenne

Nièvre

Balade nature : À la découverte des sources de l’Yonne Glux-en-Glenne, 16 juillet 2022, Glux-en-Glenne. Balade nature : À la découverte des sources de l’Yonne Mairie de Glux Le Port des Lamberts Glux-en-Glenne

2022-07-16 – 2022-07-16 Mairie de Glux Le Port des Lamberts

Glux-en-Glenne Nièvre Glux-en-Glenne A la découverte des Sources de l’Yonne

Lors d’une petite balade de quelques kilomètres, venez découvrir les Sources de l’Yonne et le milieu forestier du mont Préneley. Découverte de la flore, de la faune et de la micro-faune. Réservation obligatoire contact@merveilles-et-nature.fr A la découverte des Sources de l’Yonne

Lors d’une petite balade de quelques kilomètres, venez découvrir les Sources de l’Yonne et le milieu forestier du mont Préneley. Découverte de la flore, de la faune et de la micro-faune. Réservation obligatoire Mairie de Glux Le Port des Lamberts Glux-en-Glenne

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Glux-en-Glenne, Nièvre Autres Lieu Glux-en-Glenne Adresse Mairie de Glux Le Port des Lamberts Ville Glux-en-Glenne lieuville Mairie de Glux Le Port des Lamberts Glux-en-Glenne Departement Nièvre

Glux-en-Glenne Glux-en-Glenne Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/glux-en-glenne/

Balade nature : À la découverte des sources de l’Yonne Glux-en-Glenne 2022-07-16 was last modified: by Balade nature : À la découverte des sources de l’Yonne Glux-en-Glenne Glux-en-Glenne 16 juillet 2022 Glux-en-Glenne nièvre

Glux-en-Glenne Nièvre