Balade nature : A la découverte des champignons des Alpilles

A l’occasion d’une balade bucolique dans la colline, découvrez les champignons des Alpilles. Apprenez à les connaitre et les reconnaitre avec un pharmacien mycologue.

Venez découvrir avec Pierre Santoire les champignons des Alpilles

Parc naturel régional des Alpilles avec Pierre Santoire dernière mise à jour : 2022-06-23 par

