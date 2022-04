Balade nature : A la découverte de la sourcellerie

Balade nature : A la découverte de la sourcellerie, 24 avril 2022, . Balade nature : A la découverte de la sourcellerie

2022-04-24 – 2022-04-24 Sur les traces… de l’eau dans les Alpilles. Pas toujours visible mais bien présente, l’eau se faufile sous nos pieds dans les failles du sol. Pas facile de la trouver. Pourtant, des indices existent, pour celui qui sait les interpréter. En suivant le sourcier, découvrons les messages cachés dans la nature qui nous révèleront la présence d’eau. Balade nature : A la découverte de la sourcellerie

Sur les traces… de l’eau dans les Alpilles. Sur les traces… de l’eau dans les Alpilles. Pas toujours visible mais bien présente, l’eau se faufile sous nos pieds dans les failles du sol. Pas facile de la trouver. Pourtant, des indices existent, pour celui qui sait les interpréter. En suivant le sourcier, découvrons les messages cachés dans la nature qui nous révèleront la présence d’eau. dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville