Balade nature À la découverte de la plage et de la mer Debut de la jetée Jean-Claude Brize Trouville-sur-Mer, samedi 22 juin 2024.

Balade nature À la découverte de la plage et de la mer Debut de la jetée Jean-Claude Brize Trouville-sur-Mer Calvados

L’Office de Tourisme propose une nouvelle balade nature, accès sur la plage et la mer !

Qu’est-ce qu’une laisse de mer ? Comment se forment les marées ? A quoi ressemblent des œufs de bulots ? Quels sont ces coquillages sur les rochers ?



Pour tout savoir de la plage et de ses secrets, partez à l’aventure avec Bruno Outters, plongeur professionnel trouvillais, véritable personnage local et fervent défenseur de la faune et la flore !



Embarquez pour une balade pédagogique et écologique de 3 heures à la découverte du littoral trouvillais !

Cette randonnée de 5km, de la jetée promenade aux falaises des Roches Noires, vivifiante et pleine de surprises, nous amène à prendre conscience de la richesse et la fragilité des écosystèmes marins. Au retour, vous serez invités à ramasser quelques déchets (se munir de gants et d’un petit sac si possible), les laisses de mer livrent malheureusement toujours quelques surprises…

Accessible à toute personne valide, cette balade comporte toutefois quelques difficultés (marche sur le sable, passages de rochers). Prévoir chaussures de marche, coupe-vent et eau. Pour les enfants, cette balade est conseillée à partir de 8 ans.

Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 16:00:00

fin : 2024-06-22 19:00:00

Debut de la jetée Jean-Claude Brize Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

L’événement Balade nature À la découverte de la plage et de la mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Trouville