2023-01-26 18:00:00 – 2023-01-26 20:30:00

Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu La Nature à Votre Porte propose une balade nature au crépuscule.

Au programme : petite marche de 3 km, à travers bois et bocage pour découvrir l’atmosphère nocturne de la nature en hiver. Les chouettes hulottes pourront se faire entendre par leur cri et la voûte céleste dévoilera certaines de ses plus belles constellations et autres objets célestes. Eviter de porter des vêtements bruyants, prévoir lampes, terrain relativement facile. Lieu de rendez-vous exact : sera donné après inscription, par mail aux participants. A partir de 12 ans. Mini 5 personnes – Maximum 15 personnes

Adultes 5 € – enfants 3 € Inscription avant le jeudi 26 janvier à lanatureavotreporte@gmail.com ou 06 42 82 40 80 lanatureavotreporte@gmail.com +33 6 42 82 40 80 https://lanatureavotreporte.fr/ Montfort-sur-Meu

