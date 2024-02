Balade nature à la découverte de la chouette Marcenais, samedi 9 mars 2024.

Balade nature à la découverte de la chouette Marcenais Gironde

Quand la nuit tombe, des milliers de paires d’yeux s’ouvrent … C’est accompagné d’une guide nature que vous partirez à la découverte du royaume des chouettes.

Si vous avez de la chance, vous pourrez les observer en activité. Vous apprendrez à différencier les espèces de notre territoire et découvrir la multitude d’espèces nocturnes qui sillonnent nos campagnes.

Observez et écoutez la nature qui vous entoure. La nuit s’anime alors d’une multitude de sons et de mouvement, à vous d’ouvrir grands vos yeux pour les voir ! .

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09 21:00:00

Le Bourg

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@latitude-nord-gironde.fr

