La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine La Chapelle-de-Brain Venez découvrir les marais et le village de Gannedel. Au-delà des qualités des zones humides : biodiversité, couloir de migration, espace de nidification, vous apprendrez également comment les habitants du village ont vécu en osmose avec cet espace jusqu’à la fin du XXème siècle.

