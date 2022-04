BALADE NATURE – A DEUX PAS DE L’OCÉAN

BALADE NATURE – A DEUX PAS DE L’OCÉAN, 24 mai 2022, . BALADE NATURE – A DEUX PAS DE L’OCÉAN

2022-05-24 – 2022-05-24 Balade nature ” à deux pas de l’Océan ” Avec l’une des nos guide conférencières, partez à la découverte de la Coupure Verte, un espace naturel sensible avec des productions locales, des ânes, des moutons, des jachères fleuries…

Une richesse naturelle à découvrir lors de cette visite guidée, un brin de verdure à deux pas de l’Océan… Informations et réservation à l’Office de tourisme. Balade nature ” à deux pas de l’Océan ” Avec l’une des nos guide conférencières, partez à la découverte de la Coupure Verte, un espace naturel sensible avec des productions locales, des ânes, des moutons, des jachères fleuries…

Une richesse naturelle à découvrir lors de cette visite guidée, un brin de verdure à deux pas de l’Océan… Informations et réservation à l’Office de tourisme. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville