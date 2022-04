Balade nature à Combrignac Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille Catégories d’évènement: Champagnac-la-Noaille

Corrèze

Balade nature à Combrignac Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille, 11 mai 2022, Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille. Balade nature à Combrignac Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille

2022-05-11 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-11

Champagnac-la-Noaille Corrèze Champagnac-la-Noaille Corrèze Le Bourg Salle des fêtes Champagnac-la-Noaille Une randonnée organisée de 8 km au départ de la salle des fêtes de Champagnac-la-Noaille à 13h30 ou du pont de Combrignac à 14h. Renseignements et inscriptions au 06 87 87 93 27. +33 6 87 87 93 27 Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille

dernière mise à jour : 2022-04-27 par OT d’Egletons

Détails Catégories d’évènement: Champagnac-la-Noaille, Corrèze Autres Lieu Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Adresse Ville Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille lieuville Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Departement Corrèze

Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnac-la-noaillechampagnac-la-noaille/

Balade nature à Combrignac Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille 2022-05-11 was last modified: by Balade nature à Combrignac Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille 11 mai 2022 Champagnac-la-Noaille Corrèze

Champagnac-la-NoailleChampagnac-la-Noaille Corrèze