Auberville Calvados Suivez le guide, ce circuit vous offrira une grande variété de paysages avec de très beaux points de vue. Une boucle avec des alternances entre des chemins boisés, des prairies, des vallons…

Sur réservation : places limitées

