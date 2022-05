Balade naturaliste Viala-du-Pas-de-Jaux Viala-du-Pas-de-Jaux Catégorie d’évènement: Viala-du-Pas-de-Jaux

Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron 6 EUR Viala-du-Pas-de-Jaux En partant de la Tour du Viala nous suivront les chemins de pâture empruntés depuis des siècles par les brebis Lacaune. Dans un paysage naturel grandiose, typique des causses du Larzac, la pelouse steppique nous offre une biodiversité floristique et faunistique exceptionnelle. Elle fait d’ailleurs l’objet d’une protection réglementaire très stricte qui protège cet espace naturel remarquable. Le parcours est parsemé de nombreux témoignages du patrimoine bâtis liés à l’activité de l’agropastoralisme. Arrivés en haut de la falaise dominant le magnifique cirque de Tournemire nous aurons peut-être la chance de voir des rapaces nicher. Les buissons de genévriers, l’emblématique anémone pulsatile et la beauté des orchidées seront sûrement au rendez-vous. Distance de la balade : 5 km / Durée : 1h30 / Niveau : facile / Groupe : max 10 personnes

RDV à 10h Sur réservation – places limitées Découvrez les richesses de la devèze du Viala du Pas de Jaux +33 6 64 27 13 61

