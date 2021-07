Leers La Guinguette Leers, Nord Balade naturaliste : vers luisants et compagnie La Guinguette Leers Catégories d’évènement: Leers

Une balade naturaliste destinée au public familial, animée par la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature. De 21h30 à 23h30. Les vers luisants ou lampyres sont des insectes membres du très vaste ordre des coléoptères. Afin de trouver un mâle avec qui s’unir, les femelles disposent d’un organe très particulier : le lampion. Dans les heures suivant la tombée de la nuit, elle va ainsi illuminer la nuit des taches lumineuses semblant provenir de nulle part. Lors de cette balade nocturne, le public part à la découverte de ces animaux fascinants faisant partie de l’imaginaire collectif mais pourtant fort peu connus. A l’issue de cette balade, vous saurez tout ou presque sur les vers luisants et les autres animaux nocturnes : chauves-souris, Chouette chevêche, amphibiens… Animation gratuite à destination du public familial. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. ll est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits.

