Quesnoy-sur-Deûle Médiathèque des Etreindelles 79,allée des Étreindelles,59890 Quesnoy-sur-Deûle Nord, Quesnoy-sur-Deûle Balade naturaliste : Un hiver ça se prépare Médiathèque des Etreindelles 79,allée des Étreindelles,59890 Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle Catégories d’évènement: Nord

Quesnoy-sur-Deûle

Balade naturaliste : Un hiver ça se prépare Médiathèque des Etreindelles 79,allée des Étreindelles,59890 Quesnoy-sur-Deûle, 13 octobre 2021, Quesnoy-sur-Deûle. Balade naturaliste : Un hiver ça se prépare

Médiathèque des Etreindelles 79, allée des Étreindelles, 59890 Quesnoy-sur-Deûle, le mercredi 13 octobre à 14:00

Les premiers froids apparaissent, les jours raccourcissent, l’automne s’installe. La nature se prépare pour l’hiver: chute des feuilles pour les caducs, feuilles coriaces et sombres pour les persistants. Les bulbes, tubercules, rhizomes passent l’hiver au chaud. Quant au Lierre, il produit son propre antigel végétal ! Message transmis : – La nature est véritablement surprenante – Derrière certains procédés farfelus se cache un objectif d’efficacité : il en va de la survie des espèces – Anecdotes croustillantes autour de ces espèces Liste des observations possibles lors de l’animation (faune et flore) : – Arbres et arbustes – Plantes grimpantes – Oiseaux d’eau et passereaux Animation gratuite à destination du public familial. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Rendez-vous à 14h à la médiathèque, allée des Etreindelles à QUESNOY-SUR-DEÛLE Conservatoire botanique de Bailleul : 03 28 49 00 83

gratuit, sans inscription

Venez découvrir les stratégies des plantes pour supporter les froids hivernaux. Médiathèque des Etreindelles 79,allée des Étreindelles,59890 Quesnoy-sur-Deûle 79, allée des Étreindelles, 59890 Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Quesnoy-sur-Deûle Autres Lieu Médiathèque des Etreindelles 79,allée des Étreindelles,59890 Quesnoy-sur-Deûle Adresse 79, allée des Étreindelles, 59890 Quesnoy-sur-Deûle Ville Quesnoy-sur-Deûle lieuville Médiathèque des Etreindelles 79,allée des Étreindelles,59890 Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle