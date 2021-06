Balade naturaliste : sylvothérapie, vivre un bain de forêt Relais Nature du Val de Marque, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Balade naturaliste : sylvothérapie, vivre un bain de forêt

Relais Nature du Val de Marque, le dimanche 18 juillet à 15:00

Venez vivre une séance de sylvothérapie, aussi appelée bain de forêt. Cette séance consiste en une marche lente et silencieuse ponctuée de diverses activités. Vous serez invités à vous relaxer, à vous déconnecter du monde dans lequel vous vivez et son rythme trop souvent effréné, et à vous (re)connecter à vous-même en étant dans l’instant présent. Puis, par le biais d’activités qui se font de manière individuelle, vous serez amenés à (re)découvrir, à ressentir, à rencontrer la nature en étant pleinement présent, et en utilisant vos sens qui ont été éveillés au préalable. La séance se termine après la rencontre avec l’arbre, par un cercle de parole, autour d’une tisane et gourmandises, pendant lequel il est proposé de partager vos ressentis ainsi que d’échanger sur la pratique et les bienfaits de la sylvothérapie. Le bain de forêt est donc un instant pour soi, qui ressource en douceur. C’est une invitation à se reconnecter à l’essentiel : à soi-même et à la nature. Rendez-vous à 15h au Relais nature du Val de Marque. Balade gratuite animée par Cindy Gueye, à destination des adultes. Uniquement sur inscription, par mail à [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité. La jauge est limitée à 30 personnes assises en extérieur.

Relais Nature du Val de Marque Chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord



