Balade naturaliste : surprenantes petites bêtes Anstaing Anstaing, mercredi 12 juin 2024.

Balade naturaliste : surprenantes petites bêtes Découvrez l’univers des petites bêtes qui nous entourent avec Nord Nature Chico Mendès Mercredi 12 juin, 14h30 Anstaing Gratuit

Ailes colorées, carapaces aux reflets dorés, pieds musclés, talents cachés… Véritables témoins de diversité, les petites bêtes nous émerveillent et nous surprennent. Force décuplée, sauteurs hors pairs, spécialistes de la coopération, ces petits athlètes ont tout de grands champions ! Par des approches variées, l’animation vous fait plonger dans leur univers.

L’occasion d’apprendre à les observer et à mieux les connaître pour mieux les apprécier et les respecter !

Rendez-vous : 14h30 – Rond-point rue du Stade – ANSTAING

Durée : 2h

Public : à partir de 5 ans

Anstaing rue du Stade à Anstaing Anstaing 59152 Nord Hauts-de-France

Nord Nature Chico Mendes