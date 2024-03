Balade naturaliste : petites bêtes des mares, des compétiteurs sans pitié Leers Leers, mercredi 22 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T14:30:00+02:00 – 2024-05-22T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-22T14:30:00+02:00 – 2024-05-22T16:30:00+02:00

Une multitude de mares parsèment la Métropole. Chacune d’entre-elles est unique et abrite une myriade d’êtres vivants qui se livrent une compétition féroce. Qui sont ces êtres ? Comment vivent-ils ? Comment sont-ils arrivés là ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir, depuis les escargots de quelques millimètres, en passant par les crustacés, jusqu’à la larve de plusieurs centimètres de la plus grande libellule de France.

Rendez-vous : 14h30 – Allée des pêcheurs à Leers

Durée : 2h

Contact : Maison de l’eau, de la pêche et de la nature au 03 20 99 00 22

Leers Allée des pêcheurs, 59115 Leers Leers 59115 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320990022 »}]