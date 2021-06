Lezennes Complexe Sportif,59260 Lezennes Lezennes, Nord Balade naturaliste : mal-aimés et super-héros Complexe Sportif,59260 Lezennes Lezennes Catégories d’évènement: Lezennes

Nord

Balade naturaliste : mal-aimés et super-héros Complexe Sportif,59260 Lezennes, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Lezennes. Balade naturaliste : mal-aimés et super-héros

Complexe Sportif, 59260 Lezennes, le mercredi 14 juillet à 14:30

Si les chauves-souris sont mal-aimées, que doit-on penser de Batman ? Entre réalité et fiction venez découvrir la chauve-souris et tous ses animaux dont nous parlons sans nous en rendre compte. D’ailleurs connaissez-vous Wolverine ? Rendez-vous à 14h30 au parking du complexe sportif à Lezennes. Balade gratuite animée par l’association TAKODA à destination du public familial, à partir de 7 ans. Uniquement sur réservation, par mail à : [[resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr)](mailto:resanature@lillemetropole.fr). Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité (crise sanitaire).

Animation gratuite à destination du public familial. Uniquement sur réservation, par mail à : resanature@lillemetropole.fr

Cette animation joue entre réalité et symbolisme. À travers divers jeux, les participants vont découvrir le lien entre ce qui nous fait peur et la place que nous donnons à ces animaux dans nos vies. Complexe Sportif,59260 Lezennes 19 Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Lezennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T14:30:00 2021-07-14T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lezennes, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Complexe Sportif,59260 Lezennes Adresse 19 Rue du Camp Français, 59260 Lezennes Ville Lezennes lieuville Complexe Sportif,59260 Lezennes Lezennes