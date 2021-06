Erquinghem-Lys place du Général de Gaulle à ERQUINGHEM-LYS Erquinghem-Lys, Nord Balade naturaliste : ma vallée alluviale place du Général de Gaulle à ERQUINGHEM-LYS Erquinghem-Lys Catégories d’évènement: Erquinghem-Lys

place du Général de Gaulle à ERQUINGHEM-LYS, le dimanche 4 juillet à 10:00

Partez à la découverte des fossés, des prairies, des roselières et des haies habilement gérés par l’Homme, qui a compris qu’il tenait là un véritable réservoir de biodiversité. Rendez-vous à 10h devant la mairie, place du Général de Gaulle à Erquinghem-Lys. Animation gratuite en partenariat avec l’Office de tourisme de l’Armentiérois et des Weppes, à destination du public familial, à partir de 7 ans. Uniquement sur réservation, par mail à [[resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr)](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité (crise sanitaire).

A Erquinghem-Lys, à l'abri des regards indiscrets, la rivière a créé un petit coin de paradis qui grouille de vie.

