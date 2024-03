Balade naturaliste : les plantes, un monde en compétition Base des 6 bonniers Willems, mercredi 24 juillet 2024.

Balade naturaliste : les plantes, un monde en compétition Avec la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature, découvrez l’histoire des plantes au fil des siècles. Mercredi 24 juillet, 14h30 Base des 6 bonniers Gratuit

Depuis les temps les plus anciens, l’Homme a su exploiter les pouvoirs vertueux de la flore pour se nourrir, se soigner, se loger, s’habiller, réaliser des teintures… Cette balade botanique est le moment venu pour recueillir un savoir qui a su traverser les siècles et être invitée à déguster quelques spécialités à base de plantes sauvages énergisantes et recevoir quelques recettes de cuisine ou de potions magiques !

Rendez-vous : 14h30 – Base de loisirs des 6 Bonniers – WILLEMS

Durée : 2h

Base des 6 bonniers rue de Chéreng, willems Willems 59780 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320990022 »}]