Les plantes sont toujours liées à un milieu naturel, par exemple, le sous-bois, la prairie ou encore la zone humide. Elles s’y adaptent et adoptent des stratégies pour croître, se reproduire, se défendre mais aussi se disperser. Si le milieu naturel disparaît, l’espèce risque fort d’être en danger ! Rendez-vous à 10h sur le parking de la Ferme Petitprez, chemin du Grand Marais à Villeneuve d’Ascq. Balade gratuite à destination du public familial. Uniquement sur inscription, par mail à : [[resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr)](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité.

Le Conservatoire botanique national de Bailleul vous invite à participer à cette balade naturaliste de 2h pour comprendre comment les plantes s’adaptent et se transforment pour survivre et prospérer. Parking de la Ferme Petitprez Villeneuve d’Ascq Chemin du Grand Marais, 59650 Villeneuve-d’Ascq, France Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord

