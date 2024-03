Balade naturaliste : les médaillés de l’adaptation Bouvines Bouvines, dimanche 4 août 2024.

Balade naturaliste : les médaillés de l’adaptation Découvrez et immergez-vous dans l’écosystème des mammifères avec la LPO Nord. Dimanche 4 août, 09h00 Bouvines Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T09:00:00+02:00 – 2024-08-04T11:00:00+02:00

Fin : 2024-08-04T09:00:00+02:00 – 2024-08-04T11:00:00+02:00

Rejoignez notre balade nature pour explorer les mystères des mammifères. Découvrez les performances impressionnantes de ces champions de l’adaptation : experts de l’escalade, maîtres des sauts, champions de la course. Apprenez comment ils se sont adaptés pour rivaliser et survivre dans leur milieu. En quête de traces et d’indices, nous dévoilerons les secrets de leur passage. Vous renforcerez votre capacité à distinguer les mammifères des autres animaux, à explorer les espèces concurrentes dans notre écosystème, tout en vous immergeant dans le monde fascinant des mammifères. Cette expérience interactive et éducative vous connectera à la beauté de la nature qui les abrite.

Rendez-vous : 9h – Parking du Bois d’Infière à Bouvines

Durée : 2h

Public : à partir de 6 ans

Bouvines Rue d’Infière, 59830 Bouvines Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0749129429 »}]

Jean Pierre Barbieux / LPO