Fretin, le dimanche 3 octobre à 09:00

Le marais est un milieu naturel qui accueille une biodiversité riche et diversifiée, découvrons ensemble les raisons de la venue des oiseaux dans ce milieu et comment ils se sont adaptés à cet environnement qui peut paraître hostile. Message transmis : Les êtres vivants s’adaptent au milieu naturel où ils vivent : leur comportement et leur morphologie témoignent de milliers d’années d’évolution. Sensibilisation à l’importance de conserver et développer les zones humides pour la biodiversité. Animation gratuite à destination du public familial. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Ligue pour la protection des oiseaux (LPO DU Nord) : 06 56 84 19 9

gratuit, sans inscription

Partons à la découverte des oiseaux des zones humides du marais de Fretin. Fretin Impasse Marx Dormoy, 59273 Fretin Fretin Nord

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T11:00:00

