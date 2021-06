Fretin Marais de Fretin,Impasse Max Dormoy Fretin, Nord Balade naturaliste : les liens dans la nature Marais de Fretin,Impasse Max Dormoy Fretin Catégories d’évènement: Fretin

le mercredi 1 septembre à 10:00

Participez à cette balade naturaliste à la découverte des liens qui unissent la faune et la flore ! Chez les oiseaux, certains jouent à cache-cache dans les arbres et les haies alors que d’autres se dévoilent sur l’eau. Chez les insectes, certains affectionnent les plantes des bords de chemins alors que d’autres préféreront les sous-bois. Rendez-vous à 10h sur le parking des marais de Fretin, impasse Marx Dormoy à Fretin. Balade gratuite animée par Nord Nature Chico Mendès. Uniquement sur inscription par mail à [resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité (crise sanitaire).

Balade gratuite à destination du public familial. Uniquement sur inscription, par mail à : resanature@lillemetropole.fr

L’association Nord Nature Chico Mendès vous propose de venir observer et identifier la biodiversité riche des marais. Marais de Fretin,Impasse Max Dormoy 59273 Fretin Fretin Nord

