Balade naturaliste : les insectes, champions du monde WASQUEHAL Wasquehal, mercredi 28 août 2024.

Balade naturaliste : les insectes, champions du monde Accompagnés des animateurs de la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature, découvrez les insectes et leur biodiversité. Mercredi 28 août, 14h30 WASQUEHAL Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-28T14:30:00+02:00 – 2024-08-28T16:30:00+02:00

Les déserts, les montagnes, les lacs, les prairies, nos maisons, … les insectes ont conquis tous les milieux naturels ou d’origine humaine. Leurs capacités d’adaptation et leur prouesses physiques n’ont rien à envier aux plus grands athlètes. On les retrouve presque partout et ils sont à la base de nombreux processus écologiques, comme la formation de l’humus, à la base de nombreux services écosystémiques, indispensables pour le maintien des chaînes alimentaires ou encore dans les mécanismes de la pollinisation. Ils peuvent avoir des liens très étroits avec des plantes. Venez les découvrir !

Rendez-vous : 14h30 – Impasse du Triest, Wasquehal

Durée : 2h

Contact : Maison de l’eau, de la pêche et de la nature au 03 20 99 00 22

