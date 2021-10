Bondues Ferme de l'hôtel Bondues, Nord Balade naturaliste: Les chauves-souris, l’Homme et la nuit Ferme de l’hôtel Bondues Catégories d’évènement: Bondues

Nord

Balade naturaliste: Les chauves-souris, l’Homme et la nuit Ferme de l’hôtel, 13 octobre 2021, Bondues. Balade naturaliste: Les chauves-souris, l’Homme et la nuit

Ferme de l’hôtel, le mercredi 13 octobre à 18:00

Les chauves-souris sont mal connues, elles font encore peur à grand nombre d’entre nous, victime de croyances et d’idées préconçues. Cet animal hors norme, ô combien utile ne mérite nullement cette mauvaise réputation. Plusieurs dizaines de millions d’années d’évolution ont fait de ces mammifères nocturnes des merveilles d’adaptation. La nuit tombée, levons la tête et admirons le ballet incessant des chauves-souris. Une occasion de créer du lien avec ces animaux nocturnes. Messages transmis : – Notre lien à la nuit – Rôle des chauves-souris, leurs liens avec les insectes – Invitation à l’action pour les chauves-souris (construction de gîtes, protocole vigie-nature) Liste des observations possibles lors de l’animation (faune et flore) : – Différentes espèces de chauve-souris – Insectes – Autres animaux de la nuit Animation gratuite à destination du public familial. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Rendez-vous à 18h à la ferme de l’hôtel, rue d’Hespel à BONDUES.

gratuit, sans inscription

Avant le coucher du soleil, vivons quelques ateliers ludiques pour mieux connaître la chauve-souris. Ferme de l’hôtel rue d’Hespel à BONDUES Bondues Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T18:00:00 2021-10-13T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bondues, Nord Autres Lieu Ferme de l'hôtel Adresse rue d’Hespel à BONDUES Ville Bondues lieuville Ferme de l'hôtel Bondues