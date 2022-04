Balade naturaliste : les amphibiens, une vie, deux mondes… Parking du Bois d’infière, 15 avril 2022, Bouvines.

Balade naturaliste : les amphibiens, une vie, deux mondes…

Parking du Bois d’infière, le vendredi 15 avril à 20:00

Partez à la rencontre d’animaux pas comme les autres ! Grenouilles, crapauds, tritons et salamandres se réveillent au début du printemps et vous révèlent leurs secrets, entre terre et eau. Cette sortie en fin de journée sera l’occasion de les observer et d’apprendre à identifier quelques espèces. Les amphibiens sont des animaux sensibles aux perturbations anthropiques (défragmentation et destruction des habitats, pollution, trafic routier…). Avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux, nous tenterons d’en savoir un peu plus sur les actions que l’on peut mener pour les protéger. Animation gratuite à destination du public familial. Rendez-vous à 20h, parking du site, rue d’Infière à Gruson. _Le « pass vaccinal » et le port du masque ne sont plus obligatoires pour accéder à nos parcs, Relais Nature et espaces de nature en accès libre._

Gratuit

Une balade de 2h30, animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Parking du Bois d’infière rue d’Infière Bouvines Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T22:30:00