Balade naturaliste : le triathlon des pollinisateurs DON Don, samedi 15 juin 2024.

Balade naturaliste : le triathlon des pollinisateurs Découvrez le processus de pollinisation avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul Samedi 15 juin, 10h30 DON Gratuit

À la fois sport de vol, de précision et de force, les pollinisateurs doivent cibler les fleurs les plus intéressantes, y « afleurir » en sécurité, se charger de pollen et le transporter jusqu’à une prochaine cible. Venez découvrir comment nos fleurs sauvages aident les insectes dans cette course.

Rendez-vous : 10h30 – Parking du chemin de la Procession à Don

Durée : 2h

DON chemin de la procession 59272 DON Don 59272 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328490083 »}]

A Maillard / Conservatoire Botanique