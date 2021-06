Villeneuve-d'Ascq Ferme Petitprez Nord, Villeneuve-d'Ascq Balade naturaliste : le petit monde des odonates avec l’Espace Nature Ferme Petitprez Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Ferme Petitprez, le mercredi 7 juillet à 14:00

**Mercredi 7 juillet 2021, l’Espace nature vous propose une balade naturaliste sur le parking de la Ferme Petitprez, à 14h. Gratuit** * Balade gratuite animée par Nord Nature Environnment, à destination du public familial à partir de 7 ans. * Uniquement sur réservation, par mail à : [resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr) ### Bon à savoir _Depuis le 17 juin, le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire. Néanmoins, vous devez être en possession d’un masque chirurgical ou d’un masque « grand public » de catégorie 1. En effet, le port du masque reste obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur._ _Nombre de places limité (crise sanitaire)._

