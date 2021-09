Haubourdin Rue de la Canteraine,59320 Haubourdin,France Haubourdin, Nord Balade naturaliste : Le jour de la nuit Rue de la Canteraine,59320 Haubourdin,France Haubourdin Catégories d’évènement: Haubourdin

le samedi 9 octobre à 20:00

Pendant que nous dormons, que fait la nature ? Le dépaysement lors de la balade en soirée sera total. Message transmis : La vie nocturne Pollution lumineuse Impact de l’homme la nuit Animation gratuite à destination du public familial. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Rendez-vous à 20h sur le parking de l’étang, au bout de la rue de la Canteraine à HAUBOURDIN.

gratuit, sans inscription

Partons explorer le site de la Canteraine sous un autre jour et découvrons la vie d'un boisement de nuit.

2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T22:00:00

