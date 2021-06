Lille Le Jardin des Géants Lille, Nord Balade naturaliste : le Jardin des Géants Le Jardin des Géants Lille Catégories d’évènement: Lille

Avec les jardiniers du site, partez à la découverte des espaces aux noms évocateurs qui le composent : parvis des nuages, herbe des géants, jardins baroques, têtes cracheuses… Avec un petit plus pour les passionnés de botanique : un soupçon de reconnaissance végétale. Rendez-vous à 14h à l’entrée du site. Animation gratuite encadrée par les jardiniers de la MEL, à destination du public familial. Uniquement sur réservation, par mail à [resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité (crise sanitaire).

En plein cœur de ville, le Jardin des Géants regorge d’une biodiversité magique et luxuriante. Le Jardin des Géants rue de la Communauté, Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

