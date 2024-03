Balade naturaliste : le 3000 mètres steeple Les Prés du Hem Armentières, samedi 23 mars 2024.

Balade naturaliste : le 3000 mètres steeple Découvrez les crapauds, grenouilles et tritons des Prés du Hem avec l’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes ! Samedi 23 mars, 10h00 Les Prés du Hem Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Découvrez les crapauds, grenouilles et tritons des Prés du Hem avec l’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes !

Nous sommes début mars et les crapauds, grenouilles et tritons ont déjà entamé leur migration vers les sites de reproduction. Pour les mâles, qui mettent un point d’honneur à arriver les premiers sur les meilleures placettes, la course est folle. Tels des coureurs de 3000m steeple, ils doivent franchir de nombreux obstacles tout en mettant régulièrement les pattes dans l’eau. Il leur faut courir et sauter jusqu’à gagner la mare, où de nouvelles épreuves les attendront, dont la lutte gréco-romaine et la natation (synchronisée si possible). Non, plus qu’une 3000m steeple, il s’agit à l’évidence d’un décathlon !

Rendez-vous : 10h – Entrée des Prés du Hem – 150, rue des Résistants

Durée : 2h

Contact : Office e Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes au 03 61 76 21 85

Les Prés du Hem 150 rue des résistants Armentières Armentières 59280 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 0361762185 »}]

MEL