chemin du Grand Marais à Villeneuve d’Ascq, le dimanche 22 mai à 14:30

**Découvrez avec poésie le lien fondamental qui unit les plantes à fleurs avec les pollinisateurs. Les amours des plantes sont intimement liés à ces espèces. Penchez-vous sur la fascinante relation d’interdépendance qui les unit. L’étonnant processus de pollinisation n’aura plus de secret pour vous !** Ensemble découvrons, lors de cette balade de 2h, le lien fondamental qui unit les plantes sauvages présentes sur le site avec les abeilles, papillons ou encore dyptères. Nous découvrirons également que les plantes sont pleines de ressources et qu’elles détiennent d’autres techinques de reproduction. Une plongée poético- scientifique au coeur de la reproduction des plantes assurée ! Rendez-vous à 14h30, chemin du Grand Marais, à proximité de la ferme Petitprez à Villeneuve d’Ascq Durée : 2h Gratuit Sans inscription Tout public Renseignements par téléphone : 03 28 49 00 83 **PROTOCOLE SANITAIRE** Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur mais exigé, en cas d’entrée ou de passage dans les locaux. La distanciation de 2 m entre les participants est recommandée. Désinfection des mains au gel hydro alcoolique ou le lavage des mains à l’eau et au savon avant et après tout contact (objet, surfaces,…) **Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment**

Une balade de 2h, animée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul chemin du Grand Marais à Villeneuve d’Ascq chemin du Grand Marais à Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord

