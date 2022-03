Balade naturaliste : La princesse et le crapaud Les Près du Hem Armentières Catégories d’évènement: Armentières

le dimanche 27 mars à 10:00 Gratuit

Au cours de cette balade naturaliste, vous saurez tout sur les amphibiens et l’importance de préserver les zones humides, notamment dans le contexte actuel du dérèglement climatique. Les Près du Hem 5 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord

