Balade naturaliste : la course à la lumière Sainghin-en-Mélantois Sainghin-en-Mélantois, jeudi 25 avril 2024.

Balade naturaliste : la course à la lumière Venez découvrir avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul, la course à la lumière. Jeudi 25 avril, 10h30 Sainghin-en-Mélantois Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T10:30:00+02:00 – 2024-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T10:30:00+02:00 – 2024-04-25T12:30:00+02:00

Au printemps, dans les sous-bois, se joue une course silencieuse mais d’une importance vitale pour les plantes : la course à la lumière. Venez découvrir qui sont les participantes et quels moyens elles mettent en place pour gagner ?

Rendez-vous : 10 h 30 – Parking de l’église Saint Nicolas – 344, rue du Maréchal Leclerc – SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

Durée : 2 h

Contact : Conservatoire Botanique National de Bailleul au 03 28 49 00 83

Sainghin-en-Mélantois 344 RUE DU MARECHAL LECLERC SAINGHIN EN MELANTOIS Sainghin-en-Mélantois 59262 Nord Hauts-de-France

E Florent-Giard / Conservatoire Botanique